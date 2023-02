Moratti: “Porto tosto, ma Inter forte. Lautaro incredibile. Se passiamo il turno…”

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato così del match di Champions League contro il Porto in programma questa sera: "Loro sono una squadra tosta e organizzata. Magari non di nome, ma fastidiosa da affrontare. Eliminarli non suonerebbe come un'impresa, invece lo sarebbe. E sarebbe un ottimo biglietto da visita per fare strada anche dopo".