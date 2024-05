Dopo aver conquistato lo scudetto della seconda stella, l'Inter è già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione. Un'annata che si preannuncia ricca di impegni, e che avrà come epilogo il primo Mondiale per Club della storia. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra punta ad allestire una rosa ampia e che garantisca alternative di livello in ogni settore del campo: presi gli svincolati Taremi e Zielinski, l'attenzione ora si sposta sui rinnovi e sui nuovi obiettivi di mercato.