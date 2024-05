L’optimum, per il club di via della Liberazione, sarebbe sostituirlo con Gudmundsson, Genoa e casse societarie permettendo visto che costa non meno di 35-40 milioni

Marco Astori Redattore 11 maggio 2024 (modifica il 11 maggio 2024 | 09:17)

L'Inter ha già molto chiaro il suo piano per la prossima sessione di mercato. Non ci sarà nessuna rivoluzione, ma solo qualche innesto per rinforzare ancora di più la squadra e completarla. Spiega Il Giorno: "Zielinski e Taremi sono prenotati, Inzaghi vede già le caselle dei doppi ruoli piene, eccezion fatta per il portiere di riserva perché Audero è di proprietà della Sampdoria e non dovrebbe essere riscattato. Al suo posto potrebbe arrivare Bento, che si è promesso ai nerazzurri e costa una ventina di milioni.