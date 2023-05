Zhang a Inter TV: “Grande lavoro di squadra, Inter tornata al top e sempre competitiva”

Il presidente Steven Zhang ha commentato le emozioni per la Coppa Italia conquistata contro la Fiorentina: "Terzo presidente più vincente nella storia dell'Inter? Questo è un grande lavoro di squadra, un percorso che abbiamo iniziato pochi anni fa. Istanbul? Grazie all'esperienza e allo sforzo di tutti i giocatori mi aspetto il meglio. L'Inter è tornata al top sempre competitiva, gareggiando per le finali e andando fino in fondo. Con i risultati raggiunti questo è il meglio che si possa desiderare".