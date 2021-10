Zhang: “Interspac? Mai arrivato business plan. Speculazioni, non vogliamo più parlarne”

Il presidente, a margine dell'assemblea, ha risposto ad una domanda di uno dei soci nerazzurri sul progetto promosso da Cottarelli

«Ogni interesse nel supportare l'Interè il benvenuto ma non ci è mai pervenuto nessun business plan chiaro da parte di InterSpac. In questi mesi abbiamo letto molte speculazioni sui media ma siamo focalizzati sul nostro lavoro e non vogliamo più sentir parlare di questo argomento».