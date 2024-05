Il tempo stringe, e la famiglia Zhang non ha ancora trovato il modo per ripagare il debito ottenuto nel 2021 dal fondo americano Oaktree. Questo perchè la trattativa con l'altro fondo Pimco, che veniva data come in via di definizione, in realtà non è affatto chiusa. Il Corriere della Sera prova a fare chiareza sulla questione societaria nerazzurra: "Un debito da 375 milioni, 72 ore di tempo per saldarlo, una disfida finanziaria. Sono gli ingredienti della saga Inter che ha tre protagonisti — Suning, Oaktree e Pimco — e una trama fitta di mezze voci, sospetti incrociati e accuse reciproche. Il finale rimane ancora tutto da scrivere. L'unico dato certo è che entro l'inizio della prossima settimana il gruppo Suning è tenuto a restituire il prestito da 275 milioni (più 100 di interessi) accordato nel 2021 da Oaktree alla lussemburghese Grand Tower, cassaforte di controllo dell'Inter. Per farlo, la proprietà cinese ha da tempo imbastito una trattativa con il colosso Pimco, volta a ottenere i 430 milioni necessari al rimborso e almeno altri due anni e mezzo alla presidenza di Steven Zhang".