"D’altro canto, va invece sottolineato quel che alla Gazzetta riferisce una fonte vicina a Oaktree, che di fatto spiega come il fondo californiano sia in questo momento un soggetto non attivo, ma solo in posizione di attesa rispetto ad accordi e a scadenze prese con l’Inter ormai tre anni fa. Traduzione: nel 2021 la linea di credito di Oaktree ha di fatto salvato la società nerazzurra, ora quel prestito va restituito come da contratto. Anche perché lo stesso fondo si aspettava che il triennio ormai alle spalle sarebbe servito per trovare un nuovo acquirente per il club".