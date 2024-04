"Secondo indiscrezioni, l’azionista dell’Inter sarebbe sul punto di trovare un nuovo accordo per avere un rifinanziamento ponte, che gli potrebbe consentire di trattare successivamente, a migliori condizioni, la cessione di una quota azionaria del club nerazzurro. L’identikit del finanziatore corrisponderebbe a quello di un investitore con sede a Londra e tra i nomi che sono circolati nelle ultime ore, oltre a quelli di Ares e Sixth Street Partners, c’è anche quello di HayFin Capital Management, società fondata da ex banker di Goldman Sachs. Le prossime settimane saranno cruciali per l’esito delle negoziazioni".