Inter, Zhang tradirebbe il patto stretto con Inzaghi se si realizzasse questo scenario

Il gol del Lecce ha riportato in auge il nome di Denzel Dumfries, anche lui al centro di voci di mercato da diverse settimane. Ma come con Skriniar, Simone Inzaghi è categorico: non va toccato. Lo conferma anche Repubblica: "Come Milan Skriniar, anche il ragazzo originario dell’isola di Aruba è da mesi al centro di voci di mercato, con fastidio dei tifosi interisti e dello stesso Inzaghi.