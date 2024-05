"Il tutto senza dimenticare la finale di Champions persa giocando alla pari contro i mostri del Manchester City. A meno di clamorosi colpi di scena, quella di Istanbul rimarrà l’ultima partita dei suoi ragazzi seguita dal vivo. Steven insomma rischia di lasciare un’Inter in ottima salute sportiva e finanziaria, pagando però tutti i problemi accumulati negli ultimi anni da Suning. Non a caso Oaktree, fondo che di solito finanzia soggetti in sofferenza, aveva fiutato l’affare perché convinta che in questo triennio Zhang jr. avrebbe venduto, garantendo anche al fondo Usa una plusvalenza. Steven invece ha tenuto duro, chiedendo più di 1,2 miliardi per cedere le leve del comando, e ora rischia di rimanere con il cerino in mano. Fatte salve le azioni legali che però riguarderanno più il suo patrimonio che il futuro dell’Inter", aggiunge Gazzetta.