Zhang: “Ora siamo vincenti, lottiamo per un sogno. Inzaghi? Tutte finali ora”

In collegamento a Sky Sport, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha parlato così nel post-partita di Inter-Benfica di Champions

Sarà derby di Milano in semifinale di Champions League. L’Inter stacca il pass e avrà dunque di fronte il Milan. In collegamento a Sky Sport, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha parlato così nel post-partita:

“Significa tanto, ha un significato enorme per tutti noi. I giocatori non avevano esperienza in Champions, ora siamo dei vincenti che vogliono lottare fino alla fine in questa competizione”.

Affrontare il Milan in semifinale?

“Nel corso dei miei anni qui il derby di Milano è sempre stata tra le mie partite preferite per le emozioni, vorremmo una rivincita per la storia e per l’anno scorso”.

Semifinale: se lo aspettava all’inizio?

“Vogliamo sempre lottare fino alla fine in ogni competizione quando prepariamo la squadra all’inizio. La Champions è la più difficile di tutte, sognavamo questo obiettivo però”.

Cosa può dire a Inzaghi?

“Credo che d’ora in avanti ogni partita di campionato deve essere come una finale per tutti noi. La base di tutte le nostre competizioni è arrivare tra le prime quattro in campionato”.

Messaggio per i tifosi?

“Credo che debbano sempre avere fiducia, tutti quelli che lavorano nel club lotteranno fino alla fine e cercheremo di raggiungere il miglior risultato possibile”.