Ziliani: “Ridicolo parlare di Dybala rimpianto Inter e non Juve che lo aveva già”

"Che non prendere Dybala a zero sia stato per l'Inter un errore enorme è acclarato, naturalmente. Ma qui si parla di "rimpianto Inter" come se il rimpianto non riguardasse, in primo luogo, chi Dybala l'aveva in organico da anni, spesso ritenendolo bravo come Messi. Ridicolo no?", commenta Ziliani.