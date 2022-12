Arrivabene: “Ecco perché abbiamo rinunciato a Dybala per puntare su Di Maria”

Durante l’assemblea degli azionisti di oggi, l’ad Maurizio Arrivabene è tornato così sull’addio di Paulo Dybala in casa Juve

“Le condizioni chieste da Dybala erano onerose e impegnavano il club a livello pluriennale. Di Maria ha dimostrato il suo valore nell’ultimo Mondiale, l’abbiamo preso per un anno in cui doveva rappresentare e fare da mentore ai giovani che sono entrati. Parlo di Fagioli, parlo di Miretti, che dovevano ispirarsi ad un campione come Di Maria”, ha dichiarato.