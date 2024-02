"Stasera incrocerà Pasalic, il jolly che Gasperini ha “scoperto” in un ruolo esplorato solo a volte in passato - uno dei due mediani della linea a 4 di centrocampo - e che è diventato quello in cui forse il croato esprime al massimo la sua completezza tecnica. Oggi, se il tecnico deciderà di risparmiare il De Roon diffidato in vista del Bologna, potrebbe schierare Supermario proprio lì. E chissà che a partita in corso non alzi poi il suo raggio d’azione, magari andando a schermare proprio Asllani. Entrambi vanno a caccia di una prima volta: il primo gol in trasferta il croato, la prima rete stagionale Kristjan...", scrive La Gazzetta dello Sport