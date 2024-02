Le parole dell'ex calciatore rossonero sul momento della squadra Pioli e non solo nell'ultimo intervento radiofonico

​​​​​​​"Al rispetto che le società straniere devono avere per gli allenatori italiani. C'è una nuova generazione che sta venendo avanti importante, come Baroni, Gilardino, Inzaghi. Sono allenatori che fanno la differenza rispetto agli stranieri".

"Quando sento che Leao si è riposato mi si rizzano i capelli. In qualsiasi partita dovrebbe dare il massimo. Il problema del Milan è che nessuno dà il massimo ora, cosa che porta a dire che è stata sbagliata la campagna acquisti. E poi non c'è fase d'interdizione e un'identità. Cosa che invece c'è nell'Atalanta, visto che i risultati parlano chiaro. Pur avendo Leao le qualità per fare la differenza, quest'anno De Ketelaere sta facendo lui la differenza".