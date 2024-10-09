Gravina "Italia fuori da top10? Contano i Mondiali. U21? Baldini uno dei candidati, ma..." G. Pampinella Gianni Pampinella 10 luglio 2025 - 20:41 10 luglio

"Dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo iniziare a vincere le nostre partite e andare al Mondiale, senza se e senza ma. Abbiamo un obiettivo sacrosanto, tutte le energie sono concentrare sul…