UFFICIALE - Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta: ecco il comunicato
Malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford poco prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool. Lo storico manager dei Red Devils è stato portato in ospedale per…
Passano le ore, ma le polemiche dopo Inter-Juventus non accennano a spegnersi. Sull'episodio del fallo di Kalulu ai danni di Bastoni si sono espressi in tantissimi, tutti con toni di inflessibile…
Grande tensione a San Siro dopo il fischio finale di Milan-Genoa. Le telecamere di DAZN hanno pizzicato un Mike Maignan furioso con l'arbitro Mariani dopo l'assegnazione del rigore all'ultimo minuto a…
È sempre là da abbattere. Quel tabù che dice 'scontri diretti'. L'Inter è prima in classifica a +4 dal Napoli, diretta concorrente per lo scudetto, con una partita in meno come i nerazzurri che sono…
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il figlio di Peppino Prisco ha parlato della passione di suo padre per l’Inter raccontando alcuni aneddoti: Avvocato, suo padre che cosa architettò per farla…
C'era anche il giornalista di SportMediaset, Mino Taveri, a commentare la sconfitta dell'Inter ai rigori nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna. In particolare si è soffermato sulla…
Intervenuto a Radio Sportiva, Gianfranco Teotino, giornalista, ha commentato così il possibile scambio tra Inter e Juventus riguardante Davide Frattesi e Khephren Thuram: «Questo scambio, se andasse…
La Juventus perde Federico Gatti, il difensore è costretto allo stop. "Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che…
L'ex centrocampista del Milan Riccardo Montolivo, nel post partita di Sky Sport, ha parlato del duello al vertice in Serie A: [caption id="attachment_2226306" align="alignnone" width="300"]…
Il Codacons sta per presentare una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e alla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) in merito a una…
Il mercato dell’Inter si accende. Nell’attesa di risolvere la trattativa Lookman, il club nerazzurro si muove anche il centrocampo. Secondo quanto riportato dal Giornale, “Marotta e Ausilio hanno…
"Dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo iniziare a vincere le nostre partite e andare al Mondiale, senza se e senza ma. Abbiamo un obiettivo sacrosanto, tutte le energie sono concentrare sul…
Non si parla solo del rigore concesso alla Lazio e di quello non dato all'Inter, ma in casa nerazzurra sono infuriati anche per un altro episodio. Difficile ora arrivare allo scudetto, tutto verrà…
L'agente Salvatore Bagni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del centrocampista dell'Inter Davide Frattesi decisivo in semifinale di Champions: Bagni, cos'è che la colpisce di…
Intervistato da La Nazione, l’ex collaboratore di Conte Angelo Alessio ha parlato della lotta scudetto in Serie A Il vice Stellini in passato ha detto che è stimolante lavorare al fianco di Conte, ma…
«Derby storico perché a San Siro? Sì è così e speriamo di poterlo condividere con tante persone e soprattutto contro i nostri tifosi». Così Laura Giuliani, portiere della squadra femminile del Milan…
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Massimo Mauro ha parlato della gara di domenica a San Siro tra Inter e Juve: «Il grosso problema sono i quattro titolari infortunati, è una…
Joel Magnin, tecnico dello Young Boys, ha parlato ai microfoni di Prime verso la sfida di stasera contro l'Inter. Le sue parole: "Ho preso la squadra due settimane fa, c'erano molti giocatori in…
Questo sarà il primo incontro europeo in assoluto tra Young Boys e Inter. I nerazzurri non affrontano una squadra svizzera in una grande competizione europea dal settembre 1997, quando avevano battuto…
"Credo che il decreto dignità che vieta tout court la comunicazione diretta delle scommesse abbia bisogno di approfondimento e di una rivisitazione, perché ripensato può aiutare anche nel contrasto…
Di ieri la notizia secondo la quale sono arrivati alla Commissione Parlamentare Antimafia i documenti dell'inchiesta Doppia Curva che nelle scorse settimane ha portato agli arresti di 19 ultra nelle…
La telefonata di chiarimento è arrivata, come giusto che fosse. Luciano Spalletti, dopo le dichiarazioni rilasciate alla RAI sul rapporto allenatori-ultras, che avevano amareggiato Simone Inzaghi, ha…
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere del Milan Giovanni Galli ha parlato del momento negativo in casa rossonera Come valuta l'inizio di stagione del Milan? «Erano partiti malissimo,…