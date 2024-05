Il primo step per i nerazzurri è quello di non vendere i gioielli di oggi. Missione possibile?

«Offerte ne arriveranno di sicuro. Mi riferisco soprattutto a due centrocampisti eccezionali come Koopmeiners ed Ederson. L’olandese ha i gol nei piedi, attacca e difende in modo ugualmente straordinario; il brasiliano, invece, ha un’intelligenza tattica fuori dal comune, più che Ederson a me pare Emerson, il Puma che allenavo io alla Roma e alla Juve. Dopo una finale giocata in quel modo saranno entrambi ambiti dalle big di tutta Europa, trattenerli non sarà facile...».