Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa , giornalista, è tornato così su quanto accaduto in Inter -Juve di domenica sera: "Trevisani, Adani e Bergomi hanno evidenziato cose interessanti e che aprono alla discussione: l'Inter è effettivamente più forte della Juve e c'è tutta questa distanza nella rosa? La risposta secondo me è sì: i giocatori dell'Inter stanno performando molto meglio di quelli della Juve. Poteva essere pensabile questo anche in origine facendo la conta degli acquisti? Dal punto di vista economico sicuramente la Juve ha investito molto in Chiesa, Vlahovic e giocatori importanti: alcuni magari sono stati sopravvalutati. Dall'altra parte abbiamo acquisti strepitosi come Lautaro o Thuram, nessuno poteva immaginarlo a questo livello. La verità è nel mezzo: certamente l'Inter ha migliorato i suoi giocatori negli anni di Inzaghi.

Si dà troppa importanza agli allenatori: possibile che Inzaghi prima del Porto fosse sull'orlo dell'esonero mentre adesso è il grande condottiero? La verità sta nel mezzo: l'Inter è frutto del lavoro della società, dell'allenatore e dei giocatori. Alcuni della Juve non sono migliorati, è vero, ma lo scorso anno c'è stato un percorso complesso che non permetteva di migliorare. Possiamo dire tranquillamente che in questo momento che l'Inter è più forte ma il campionato non è chiuso: ci sono ancora tanti impegni. Secondo me è una contrapposizione giusta che non va esasperata. In questo caso non mi schiero, do ragione a tutte e due le parti: la rosa della Juve è inferiore all'Inter, certamente lo è per il lavoro fatto negli anni e non in partenza.