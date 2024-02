Titolarità da ritrovare

Piuttosto, il vero problema dell’ex Psv è che dentro una stagione attraversa più o meno regolarmente periodi di calo evidente. E’ soprattutto una questione di fisico, considerata la sua stazza. Se non è al massimo fatica a esprimere la sua potenza: non è un fattore in attacco e soffre pure in difesa. Anche quest’anno, dopo un inizio sprint, ha cominciato ad accusare qualche battuta a vuoto, per poi farsi male a Napoli. Qualcosa di simile era accaduto pure nella scorsa stagione: dopo il Mondiale in Qatar, tornò alla Pinetina in condizioni fisiche precarie, impiegando settimane per rimettersi in pista. Anche allora toccò a Darmian, che lo sostituì in maniera egregia. Solo che non può essere eterno. Ecco perché diventa fondamentale recuperare Dumfries.