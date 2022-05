Di Marzio: “Inter sul pezzo pregiato Scamacca, ma non è sola: la situazione”

L'Inter continua a seguire da vicino Gianluca Scamacca in chiave mercato: ecco le ultimissime secondo Gianluca Di Marzio

L'Inter continua a seguire da vicino Gianluca Scamacca in chiave mercato. È tra gli osservati speciali dei dirigenti nerazzurri per rinforzare l'attacco, come dichiarato anche da Gianluca Di Marzio a William Hill News: "Scamacca? Pezzo pregiato del Sassuolo è l’attaccante classe 1999 da tempo nel mirino dell’Inter. Oltre ai nerazzurri, però, Scamacca piace molto anche all’estero, con diversi club di Bundesliga e Premier League pronti a bussare alla porta del Sassuolo", le parole dell'esperto di mercato di Sky Sport.