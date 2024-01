Inter, coperta corta a centrocampo. A Firenze tocca ad Asllani e Frattesi: zero alternative

Con le squalifiche di Calhanoglu e Barella, Inzaghi non ha molte alternative in mediana per la gara contro la Fiorentina

Per la delicata trasferta di Firenze di domenica, l'Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu e Barella squalificati. Con Sensi in partenza per Leicester non rimangono molte opzioni per Inzaghi. Due i prescelti per prendere il posto dei titolari, in panchina l'unica alternativa rimane Klaassen.