Inter, il gruppo non si tocca: “No all’addio di Dumfries. Lo United ha proposto questo scambio”

"No alla cessione immediata di Denzel Dumfries. L'Inter non intende toccare l'attuale gruppo e non cederà l'esterno olandese che, secondo i tabloid inglesi, era al centro di un possibile scambio con l'esterno del Manchester United, Aaron Wan-Bissaka. L'ex Psv ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 (come Wan-Bissaka) e se (come pare) non rinnoverà, lascerà la Pinetina la prossima estate".