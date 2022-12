GdS – Lukaku, 5 occasioni e zero gol. Romelu c’era, ma sono troppi gli errori

"È uscito il Belgio, per colpe intrinseche di gruppo e di gioco, non è più la squadra conosciuta negli ultimi anni, e perché Romelu Lukaku, entrato al 1’ della ripresa, ha goduto di cinque occasioni, una gigantesca, e non ne ha ricavato neppure un gol. Per un centravanti del suo livello e nel contesto di un Mondiale, è una colpa grave e Lukaku stesso lo sa, perché a gara finita ha preso a pugni la tettoia della panchina. Rabbia e frustrazione. Si può rovesciare la prospettiva e puntare sull’ottimismo della centralità ritrovata. In fondo Lukaku era lì dove doveva essere, sulle traiettorie e nei paraggi giusti, e si deve concedergli l’attenuante dei quasi tre mesi di inattività per l’infortunio nell’Inter, però rimane la sostanza dei troppi errori. Un disastro. La Croazia ha fatto leva su quelli che da tempo sono i suoi fantastici quattro, Kovacic, Brozovic, Modric e Perisic, e su un giovane difensore destinato a grande avvenire, Gvardiol. Gli altri si sono messi a servizio e hanno retto gli urti quando il Belgio ha forzato perché altro non poteva fare", spiega La Gazzetta dello Sport.