L'Inter continua a evolversi. Inzaghi ha creato una macchina che funziona a meraviglia e anche quando si inceppa qualcosa, si trova in fretta una soluzione. Per Thuram e Lautaro non è il periodo migliore, allora ci pensano difensori e centrocampisti a risolvere le partite.

"Inzaghi in compenso può sorridere perché nelle ultime quattro gare hanno segnato quattro difensori: due reti di Dimarco, una di Bisseck e una di Darmian. Singolare è il fatto che tre degli assist siano arrivati da Bastoni, uno dei cursori nerazzurri che avanza con o senza palla a testimonianza di un gioco vario e difficile da neutralizzare per gli avversari. Dimarco sta vivendo una stagione super e in campionato è a quota 5 reti come nel 2020-21, quando indossava la maglia del Verona. Aveva già segnato all'andata contro l'Empoli e anche in quel caso era stato il gol dell'1-0. Considerando gli assist, l'esterno mancino ha messo il piede in 11 reti in campionato: negli ultimi 20 anni solo Maicon e Hakimi hanno numeri superiori ai suoi", scrive Gazzetta.it.