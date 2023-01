CM – Inter, fari accesi su Schuurs: “Ma massima preferenza per un altro nome”

Arrivano conferme sul nome di Perr Schuurs in chiave Inter. I dirigenti monitorano con grande attenzione la crescita del difensore centrale del Torino, arrivato in estate per sostituire Gleison Bremer. Ma la massima preferenza per il reparto arretrato, in caso di addii illustri di Milan Skriniar e/o Stefan de Vrij, è un’altra.