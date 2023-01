Inter-Parma, le probabili formazioni: tanto turnover per Inzaghi. Correa-Lautaro in avanti

L'obiettivo scudetto si è inevitabilmente allontanato, dopo il discusso pareggio di Monza. A maggior ragione, la Coppa Italia, che l'Inter affronta da campione in carica, diventa un obiettivo primario per i nerazzurri. Ecco perché il Parma, ospite della squadra di Inzaghi questa sera a San Siro, non è un avversario da prendere sotto gamba, nonostante militi in Serie B. L'allenatore nerazzurro, comunque, visti i tanti impegni ravvicinati, è deciso a optare per un massiccio turnover. In difesa si rivedono D'Ambrosio e de Vrij, a destra giocherà Bellanova, mentre il terzetto di centrocampo sarà forzatamente formato da Asllani, Gagliardini e Mkhitaryan. Correa-Lautaro coppia d'attacco. Ecco la probabile formazione: