Martinez: “Conte ha fatto esplodere Lukaku. Aveva l’ossessione di vincere lo scudetto”

Il ct del Belgio ha parlato dell'attaccante dell'Inter che sotto la guida del tecnico è migliorato e maturato tantissimo

"Lukaku ha una qualità eccezionale, è un grande goleador. Quando vedi le sue statistiche ti rendi conto che ha dei numeri che sono le icone del calcio hanno raggiunto. Ha talento come numero 9 e in Italia è maturato tanto. Aveva bisogno del progetto e dell'ambiente giusto per poter esplodere. Credo che abbiamo visto in questi ultimi anni un Lukaku che è esploso, aveva questa ossessione di vincere lo scudetto fin da giovane. Ha questa capacità di raggiungere un obiettivo che si mette in testa. Il lavoro di Conte e del club che gli hanno dato questo ruolo determinante per lo scudetto gli ha fatto vivere un grande momento e lo ha fatto maturare".