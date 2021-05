Inter, la dirigenza rassicura Lukaku. “Progetto vincente anche con Inzaghi: ecco cosa cambia”

La nuova Inter di Simone Inzaghi riparte da Romelu Lukaku: ieri la dirigenza ha rassicurato il belga sul progetto

Matteo Pifferi

"Nasce un’altra Inter. Ma nasce comunque nel segno di Romelu Lukaku. Ieri, oggi e domani: la continuità è garantita". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Romelu Lukaku. L'attaccante belga è rimasto scosso dall'addio di Conte, inaspettato e difficile da digerire. "I dirigenti hanno telefonato al centravanti. L’hanno rassicurato, l’hanno...coccolato, gli hanno spiegato a chiare lettere che il progetto Inter resta vincente, nonostante l’addio di Conte. Gli hanno dipinto l’Inter che verrà, con un solo big ceduto - Hakimi, appunto - e che il cuore della squadra non sarà toccato", aggiunge la Rosea che poi ribadisce come poi toccherà anche al presidente Zhang farsi sentire con Lukaku. Big Rom ha reagito bene, non manifestando insofferenza ed è un buon viatico per il futuro.

Idee

Tra l'Inter e Simone Inzaghi ci sono stati diversi contatti, tra incontri reali e virtuali. Si è parlato di Hakimi - cessione vicina - ma si è fatta una valutazione complessiva della rosa. Conte aveva 7 intoccabili, una lista che non includeva Brozovic mentre per Inzaghi il croato è uno di quei capisaldi da cui ripartire a tal punto che ora si tornerà a discutere di rinnovo. Un altro intoccabile è, sempre a centrocampo, Barella così come Eriksen, tatticamente importante per il 3-5-2 del nuovo tecnico. Da non sottovalutare la figura di Vecino, che potrebbe rimanere e ritagliarsi un ruolo non più marginale come avuto in questa stagione, anche per via dell'infortunio.

Fasce

La nuova Inter con Lukaku cambierà volto in fascia. "Hakimi è già virtualmente un ex, il Psg è il suo destino scritto. Al suo posto l’Inter monitora Emerson Royal, brasiliano classe 1999 che quest’anno ha giocato al Betis in prestito dal Barcellona", conferma La Gazzetta dello Sport che ribadisce come il Barça lo valuti più di 20 mln di euro. Sul taccuino dei nerazzurri, anche per questo motivo, è finito Florenzi che non sarà riscattato dal PSG e tornerà alla Roma, con la quale l'Inter proverà a trattare. A sinistra, invece, torna Dimarco dal prestito al Verona mentre Perisic è in uscita, con Emerson Palmieri come possibile sostituto. Tra i centrali di difesa, invece, l'unico in dubbio resta Skriniar, con Milenkovic opzione in caso di addio dello slovacco.