Paolillo: “La situazione di Skriniar? Non sarebbe all’Inter se…”

"La situazione di Skriniar? Credo che se l’eventuale sostituto non fosse stato preso dalla Juventus, Skriniar ora non sarebbe più nerazzurro. Adesso bisognerà capire come sarà gestita la situazione del giocatore in futuro. In questo frangente più che Inzaghi è nel mirino la proprietà. Per fortuna in società ci sono Marotta e Antonello, in grado di gestire situazioni così complesse". L’avvocato Ernesto Paolillo ha parlato così ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Piazza Affari: "Dimarco è troppo sottovalutato? Perisic è difficile da sostituire, ma l’Inter ha bisogno di un giocatore in grado di saltare l’uomo, cosa che in questo momento Gosens, a differenza di Dimarco, non garantisce”.