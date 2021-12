Pardo: “Inter di Inzaghi totalmente diversa da quella di Conte. La tendenza…”

Le parole del giornalista presente al Meazza nel giorno della schiacciante vittoria dei nerazzurri contro il Cagliari

Pierluigi Pardo, nel post di DAZN, ha elogiato l'Inter per essere tornata in vetta grazie all'ottima prova contro il Cagliari al Meazza. Queste le sue considerazioni: "Un messaggio molto preciso alla quinta vittoria consecutiva. Le prime 17 giornate possono essere divise in due parti: all'inizio Napoli e Milan hanno letteralmente dominato, poi nelle ultime partite è cambiato completamente tutto. La tendenza è molto chiara, ma c'è anche l'Atalanta che sta crescendo ed ha avuto un andamento omogeneo. L'Inter è fortissima, già campione. Conte ha avuto meriti strepitosi, indiscutibili perché ha portato la squadra a vincere lo scudetto con ampio merito, ma ora la squadra gioca in maniera totalmente differente".