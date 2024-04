"Julio Cesar fu acquistato nel gennaio 2005 e fatto tesserare dal Chievo perché non c’erano più slot per extracomunitari. In breve tempo, Mancini lo preferì a Toldo e il brasiliano ha vissuto da protagonista un lustro sublimato dalla notte di Madrid. Quella Champions fu blindata da alcune parate miracolose di JC, su tutte quella su Messi al Camp Nou nella semifinale di ritorno. L’eredità la raccoglie Handanovic negli anni difficili in cui l’Inter per la Champions nemmeno si qualifica, ma fa sempre il suo, premiato dallo scudetto con Conte e altri 4 trofei. Grande para rigori, Samir è ancora in società come talent dei portieri del futuro".

"Anche lui, nell’ultima stagione interista, ha progressivamente lasciato il posto ad Onana. Arrivato a parametro zero dall’Ajax, il camerunese si prende il cuore degli interisti col suo fare guascone e quello di Inzaghi per come usa i piedi, anche per costruire dal basso. Vince due coppe, sfiora la Champions e di fatto foraggia l’ultimo mercato grazie ai 55 milioni pagati dallo United. Al suo posto arriva Sommer e gli scettici si ricredono in un amen perché Yann non sbaglia quasi mai: 17 clean sheet in 28 gare di campionato", aggiunge Gazzetta.

