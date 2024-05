Nell'agenda dell'Inter c'erano i rinnovi di Inzaghi , Barella e Lautaro. Già apparecchiati e in attesa degli ultimi dettagli per essere poi ufficializzati. Col cambio di proprietà qualche rallentamento potrebbe esserci, ma non sono assolutamente in discussione.

"Quando il nuovo cda dell’Inter si insedierà diventando operativo, i dirigenti dell’area sportiva avranno il via libera da parte di Oaktree per prolungare i contratti ai quali stanno lavorando già da tempo. È questa la priorità perché il fondo americano sa bene che avere contratti lunghi per i principali “asset”, in questo caso i calciatori più importanti, è un’assicurazione contro l’eventualità di perderli a zero come successo per esempio con Milan Skriniar", scrive La Gazzetta dello Sport.