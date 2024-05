Il rinnovo del tecnico dell'Inter non è minimamente in discussione. Con il caos societario potrebbero però esserci tempi più lunghi

"È certo che in qualche modo il caos societario influisce anche direttamente sul tecnico e sul suo rinnovo di contratto. Non è in discussione il finale, certo probabilmente la tempistica sarà differente rispetto all’immaginato. «Adesso c’è ancora una settimana di lavoro — ha raccontato ancora il tecnico —, una partita prima di finire il campionato. Poi con la società ci siederemo e parleremo come abbiamo sempre fatto». Il colloquio verterà sui programmi, ancor più che sul contratto già pronto fino al 2027. Sarà garantita la continuità anche in caso di passaggio di mano del club a Oaktree? I programmi resteranno gli stessi? Pubblicamente tutti giurano di sì. Ma è chiaro che il tecnico vorrà parlarne con i dirigenti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.