Rummenigge: “Complimenti al Milan ma l’Inter non si arrabbi, buona stagione”

Le parole dell'ex giocatore nerazzurro arrivano dal palco della Hall of Fame del Calcio Italiano

Dal palco della Hall of Fame del Calcio Italiano, Rummenigge ha parlato della fine del campionato, della vittoria del Milan e dell'Inter. L'ex nerazzurro ha sottolineato: "In Italia mi sento a casa. Ricordo con affetto la mia vecchia società Inter, sono stati anni bellissimi quelli trascorsi nel vostro Paese che mi sono goduto. Ho pure un nipotino che si chiama Dante".

«Fin dall'arrivo a Milano è nata subito una specie di amicizia con la società e gli interisti, quasi un amore. Non so perché, mi sono subito italianizzato. L’unica cosa che mi manca, ho vinto tanto, 60 titoli, è il campionato italiano. Bisogna complimentarsi con il Milan ma l'Inter non deve essere arrabbiata per il secondo posto. Ha fatto una buona stagione, ha vinto la Coppa Italia e già ai miei tempi le gare contro la Juve erano sempre speciali», ha continuato.