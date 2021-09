Inter Women, Ilaria Mauro lascia il calcio: “Il pallone mi ha insegnato…”

La calciatrice dopo un anno difficile a livello di salute chiude la sua carriera e in un post lo annuncia ringraziando anche il club nerazzurro

Nel suo post ha ringraziato le persone che le sono state vicine, le sue ex squadre, la Nazionale italiana e anche l'Inter. «Ringrazio la dirigenza, soprattutto la ds Ilaria Pasqui, lo staff medico, lo staff tecnico, tutti i collaboratori e le mie compagne di squadra. Perché questo è stato uno degli anni più difficili della mia carriera ma grazie alla loro professionalità e attenzione sono riuscita a superarlo. Ringrazio i dottori dell’Humanitas per avermi salvato la vita. Ringrazio te Calcio, per avermi dato la possibilità di conoscere. Si, conoscere persone stupende, culture diverse, visioni opposte. Conoscere la vittoria che porta gioia e la sconfitta che ti fa incazzare ma ti porta a lavorare ancora più duramente per raggiungere i tuoi sogni. Mi hai insegnato cos’è il sacrificio, la perseveranza e la pazienza. Mi hai insegnato che….cadi sette volte e ti rialzi otto. Ti porterò sempre con me, nel taschino in alto a sinistra, dove vanno tutte le cose belle della Vita. Grazie».