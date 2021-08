Inter Women, Guarino: “Soddisfatta, torniamo a casa con tre punti importanti”

Esordio vincente per le nerazzurre, che battono 3-1 il Napoli grazie alle reti di Simonetti, Marinelli e Pandini

Grazie alle reti di Simonetti, Marinelli e Pandini, l'Inter conquista tre punti importanti nella prima gara del Campionato di Serie A, sul campo del Napoli di mister Pistolesi. Al termine dell'incontro, Rita Guarino ha analizzato così la prestazione delle nerazzurre: "Siamo molto soddisfatti del risultato: c'era l'emozione della prima partita di esordio, ma siamo riuscite a liberare questa emozione in campo. Le ragazze si sono comportate bene e hanno dimostrato a tratti anche un buon gioco. Dobbiamo ancora migliorare sull'attenzione in determinati momenti ma sulla partita in generale siamo contenti e torniamo a casa con tre punti importanti".