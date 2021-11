Bigica: “Con l’Inter fatta un’ottima partita, vittoria meritata. Ho visto coraggio”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo Primavera rilasciate al termine della gara vinta contro l'Inter

Al termine della gara vinta contro l'Inter per 1-0, Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo Primavera, ha parlato della vittoria della sua squadra ai microfoni di Sassuolonews.net. "Per la nostra squadra a volte sembra quasi un sacrilegio andare in vantaggio visto come ci siamo fatti rimontare. Oggi la squadra ha fatto un passo avanti nel gioco. Abbiamo fatto un'ottima partita perché anche nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare, abbiamo continuato a fare quello che avevamo fatto nel primo tempo molto bene. Mi dà soddisfazione che nonostante sia stata una settimana particolare anche per l'Inter e per le altre che hanno i Nazionali, siamo riusciti a fare una bella prestazione e finalmente abbiamo vinto, raccogliendo quanto meritavamo, fermo restando che abbiamo lasciato 4 punti per strada nelle ultime 3 partite che ci avrebbero fatto vedere un altro tipo di classifica".