Coppa Italia – L’Inter Women rimonta la Fiorentina: finisce 2-2, si dice tutto al ritorno

La ripresa inizia con lo stesso copione dei primi 45 minuti con la Fiorentina che parte subito forte. Longo va via sulla destra e calcia forte sul primo palo, trovando una grande parata di Cetinja. Al 53’ sono ancora le viola a cercare il terzo gol. Questa volta è Catena a far partire una perfetta parabola che finisce sulla traversa. Le nerazzurre non si disuniscono e cercano di risalire la china, mettendo in campo ordine e determinazione. Al 65’ arriva il gol del pareggio con un bellissimo colpo di testa di Polli che capitalizza al meglio il perfetto cross di Magull. Poco dopo ancora Polli sulla sinistra fa fuori un avversario e serve nel cuore dell’area Cambiaghi che di testa conclude troppo alto. Nell’ultimo quarto d’ora le due squadre giocano un calcio intenso, ma non riescono a realizzare il gol vittoria. Si deciderà tutto nella gara di ritorno prevista per martedì 6 febbraio alle 15 al Viola Park.