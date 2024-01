SNAI – Supercoppa: Napoli e Inter favorite per la finale, le quote

Inter-Lazio Più sbilanciata, almeno nelle quote, l’altra semifinale, quella tra Inter e Lazio. I nerazzurri, al comando in campionato, partono in pole position a 1,65 nei tempi regolamentari; il successo della squadra di Sarri si trova addirittura a 5,25, con il pareggio nei 90’ a 3,85. Equilibrio tra Under (1,80) e Over (1,90), ancor più tra Goal (1,87) e No Goal (1,85). Nella tabella dei marcatori comandano Lautaro Martinez a 2,25, Thuram a 2,75 e Arnautovic a 3,50, con Sanchez e Calhanoglu a 4,00. Immobile e Castellanos, a 4,50, sono i primi giocatori della Lazio. Inter in finale a 1,33, Lazio a 3,25.