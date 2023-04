Inter, brilla il gioiellino De Pieri: primo gol da sotto età con l’U18 di Zanchetta

De Pieri, 12 gol e 6 presenze con l'Under 17 in 18 presenze in questa stagione, ha 'approfittato' della chance della promozione nell'U18 alla luce della convocazione in Primavera di Kevin Zefi e ha realizzato una delle due reti che hanno consentito ai nerazzurri di battere a domicilio il Venezia e salire a quota 49, in testa alla classifica.