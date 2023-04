U18, l’Inter vince sul campo del Venezia e allunga in testa alla classifica

Prosegue il momento positivo dell'Inter Under 18: i ragazzi di Zanchetta si sono imposti con il punteggio di 0-2 sul campo del Venezia, salendo a quota 49 punti e allungando in testa alla classifica, in attesa della Spal (impegnata mercoledì in trasferta contro il Torino). Per i nerazzurri le reti portano la firma di De Pieri e di Spinaccè, entrambi classe 2006 e aggregati dall'Under 17.