Gol di Serturini in avvio, poi raddoppio di Magull al quarto d'ora della ripresa e 3-0 finale di Bonfantini

Vittoria senza storia per l'Inter Women nel match valido per la seconda giornata della Poule Scudetto Femminile. 3-0 per la squadra di Rita Guarino sul campo della Fiorentina grazie ai gol di Magull, Serturini e Bonfantini.