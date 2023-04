Torneo ‘Costa dei Trabocchi’, in Abruzzo tra i partecipanti anche i 2009 dell’Inter

Il torneo "Costa dei Trabocchi" organizzato da Alessio Marchioli, Alessio Dragani e Antonio Gialloreto andrà in scena dal 29 al 30 aprile

Un evento riservato ai classe 2009 dove saranno 9 i club partecipanti, divisi in tre gironi: Bologna, Bari e Ortona nel gruppo A (Ortona); Inter, Salernitana e Pescara nel gruppo B (San Vito Chietino); Napoli, Ternana e Virtus Anxanum (ex Lanciano) nel gruppo C (Ortona). Le prime di ogni gruppo e la migliore seconda, ricavata dalla classifica dei triangolari che si disputeranno il 29 aprile, si sfideranno il 30 aprile nelle semifinali, da cui uscirà la finalissima.