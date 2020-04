Il Psg si aggiudica la Ligue 1, tifoso scrive ad Agnelli: “Noi no, non siamo l’Inter”, e lui…

La Ligue 1 chiude i battenti per questa stagione e assegna il titolo al Psg. Un’assegnazione che sta facendo discutere, naturalmente anche sui social. Un tifoso bianconero ha scritto ad Andrea Agnelli un messaggio piuttosto perentorio: “Noi non vogliamo vincere in questo modo. Anche Andrea Agnelli ha detto che declinerà (il titolo). Spero che rispetterà questa affermazione. Noi non siamo l’Inter”. Il presidente della Juventus ha risposto con un like significativo. La Juventus aveva fatto già intendere per vie ufficiose che non gradirebbe vincere uno scudetto non conquistato sul campo. Qualcuno ha aggiunto: soprattutto in virtù dei due scudetti sbandierati che non coincidono con la bacheca ufficiale della Figc…