Pavard prima di atterrare a Milano: “Arriva Benji l’interista”

Il difensore è arrivato in città e prima di scendere in aeroporto ha avvisato tutti del suo arrivo attraverso Instagram

Pronto, prontissimo, non aspettava altro. E ancora prima di sbarcare in aeroporto, prima di atterrare su Milano, ha già fatto sapere a tutti che sta arrivando. Insolito per un calciatore: di solito scrivono ai tifosi solo dopo aver apposto la firma sul contratto. Benjamin Pavard farà le visite mediche domattina, ma già stasera si sente già Benji l'interista.