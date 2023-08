Si è finalmente conclusa come tutti aspettavamo l'operazione per Benjamin Pavard: il difensore del Bayern Monaco sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Secondo Sky Sport si è infatti chiusa in questi minuti la trattativa con i bavaresi: il francese arriverà in nerazzurro per 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore sarà in viaggio già oggi per Milano e domani sosterrà le visite mediche per poi firmare coi nerazzurri.