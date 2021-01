Contro il Benevento è stato uno dei migliori in campo. In un ruolo non suo, Christian Eriksen sta trovando una sua dimensione nell’Inter di Antonio Conte. Il gol nel derby può rappresentare una svolta un anno dopo il suo arrivo a Milano. Su Twitter Fabrizio Biasin ha elogiato la prestazione del centrocampista danese: “E in chiusura di mercato l’Inter comprò uno dei più grandi centrocampisti d’Europa. Ben arrivato“.