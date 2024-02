La partita di Jerome Boateng contro l'Inter è durata appena 20 minuti. A causa di problemi fisici, il difensore ha dovuto abbandonare anzitempo il campo. Sui social, il giocatore ha voluto rassicurare i tifosi della Salernitana: "Felice di essere arrivato qui in Serie A nel migliore dei modi e aver giocato tre partite".

"Ho avuto alcuni piccoli problemi prima della partita contro l’Inter ma ho deciso di giocare per aiutare la squadra, purtroppo sono dovuto uscire ma non è niente di serio. La nostra fiducia è grande e siamo sicuri di restare in Serie A, anche se sappiamo che sarà difficile siamo pronti a combattere fino alle ultime partite!".