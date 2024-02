Fonti vicine alla proprietà del Milan non commentano. Il secondo incontro è andato invece in scena a inizio febbraio nella sede dell'Inter tra il top management dei due club, in coda a un meeting convocato, alla presenza anche dei dirigenti della Juventus, per discutere in particolare del tema della Serie A a 18 squadre: come appreso dall'ANSA, è riemersa così l'ipotesi legata alla zona di San Donato Milanese, su cui però l'Inter non appare interessata viste le possibili problematiche del piano per l'area e al tempo stesso i rapidi sviluppi del proprio progetto a Rozzano.