Coronavirus, Oddo: “Il problema di tanta gente è se si può andare a correre. Ma non rompete…”

Il messaggio che sta passando in questi giorni è chiaro: restate a casa. Qualcuno però ha qualche difficoltà nel rispettare questo semplice invito. Per questo è arrivato un duro sfogo di Massimo Oddo su Twitter: “Ma io dico, gli operatori sanitari si sacrificano per noi, la gente sta morendo, gli ospedali al collasso, molti obbligati a lavorare, e leggo che il problema di tanta gente e’ se si può andare a correre. Ma non rompete i coglioni e state a casa!! Solo questo ci chiedono“.